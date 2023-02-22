Станом на 22 лютого в енергосистемі України відсутній дефіцит потужності. Водночас у низці областей через несприятливі погодні умови без електроенергії залишаються понад сотня населених пунктів.

Про це повідомляє НЕК “Укренерго”.

Станом на середу, 22 лютого, дефіцит потужності в енергосистемі України відсутній і на даний час не прогнозується.

В енергосистемі працюють усі види електростанцій. Імпорт електроенергії здійснюється у незначних обсягах завдяки стабілізації електропостачання в країні.

Ліміти споживання до областей не доводились через відсутність дефіциту потужності в енергосистемі. Однак при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень.

Водночас унаслідок несприятливих погодних умов, а саме шквального вітру, пошкоджені мережі операторів системи розподілу у Київській, Житомирській, Волинській, Чернівецькій, Хмельницькій та Тернопільській областях. Без електропостачання залишились 137 населених пунктів. Тривають ремонтні роботи.

В Одесі та Одеському районі залишаються мережеві обмеження через пошкодження обладнання на підстанціях НЕК “Укренерго” внаслідок попередніх ракетних ударів та атак дронами. Це призводить до необхідності застосування графіків погодинних відключень для уникнення перевантаження обладнання, що залишається в роботі.