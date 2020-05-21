Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA) та Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC) опублікували правила для авіаперельотів цього літа, згідно з якими рекомендують використовувати захисні маски і дотримуватися гігієни рук.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Новими правилами повинні керуватися авіаперевізники. Вони зобов’язані нагадувати про правила пасажирам, а також спостерігати за їх дотриманням.

Крім захисних масок і гігієни рук пасажирам рекомендують дотримуватися соціальної дистанції.

“Пасажири повинні бути впевнені, що подорож літаком з іншими людьми в обмеженому просторі несе мінімальні ризики для їх здоров’я”, – йдеться в заяві.

Передбачається, що пасажири, знаючи про правила, будуть впевнені в безпеці перельотів. Це допоможе авіаперевізникам частково подолати наслідки пандемії вже цього літа.

Правила для авіаподорожей:

Гігієна рук – мити руки з милом, або, якщо його немає, використовувати антисептичний засіб (розчин для дезінфекції рук). Захист дихання – прикривати ніс і рот паперовим рушником, хусткою або зігнутим ліктем. Уникати прямого контакту з будь-якими поверхнями в літаку або аеропорту.