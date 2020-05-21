Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Новими правилами повинні керуватися авіаперевізники. Вони зобов’язані нагадувати про правила пасажирам, а також спостерігати за їх дотриманням.
Крім захисних масок і гігієни рук пасажирам рекомендують дотримуватися соціальної дистанції.
“Пасажири повинні бути впевнені, що подорож літаком з іншими людьми в обмеженому просторі несе мінімальні ризики для їх здоров’я”, – йдеться в заяві.
Передбачається, що пасажири, знаючи про правила, будуть впевнені в безпеці перельотів. Це допоможе авіаперевізникам частково подолати наслідки пандемії вже цього літа.
Правила для авіаподорожей:
- Гігієна рук – мити руки з милом, або, якщо його немає, використовувати антисептичний засіб (розчин для дезінфекції рук).
- Захист дихання – прикривати ніс і рот паперовим рушником, хусткою або зігнутим ліктем.
- Уникати прямого контакту з будь-якими поверхнями в літаку або аеропорту.
- 15 червня – головна орієнтовна дата для початку міжнародного туризму. Свої кордони вже готова відкрити навіть Італія, а Хорватія приймає туристів по-тихому.