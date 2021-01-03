Про це повідомляє LADbible.
За свідченням очевидців, в будівлі були сотні людей, а вечірка виглядала так, ніби це був захід, на який можна пройти по квитках.
Поліція, яка прибула на місце події, намагалася розігнати рейв, але у відповідь їх почали закидувати ракетами. Тим не менш правоохоронцям вдалося зупинити вечірку.
Присутніх оштрафували на суму понад 18000 фунтів стерлінгів. Також затримано п’ять осіб – в тому числі і троє чоловіків, яким закидають вживання наркотиків і порушення громадського порядку.
Збиток будівлі оцінюється в більш ніж в 1000 фунтів стерлінгів, але церква є пам’яткою архітектури, і її ремонт напевно обійдеться дорожче за номінальну вартість пошкоджених речей.
- Раніше повідомлялося, що чотириденний з’їзд свінгерів в Новому Орлеані (США), який пройшов у листопаді, призвів до 41 нового випадку захворювання на коронавірус COVID-19.