У Великобританії, в графстві Ессекс, поліція розігнала підпільну новорічну вечірку після того, як учасники розгромили церкву Всіх Святих XIV століття.

Про це повідомляє LADbible.

За свідченням очевидців, в будівлі були сотні людей, а вечірка виглядала так, ніби це був захід, на який можна пройти по квитках.

Поліція, яка прибула на місце події, намагалася розігнати рейв, але у відповідь їх почали закидувати ракетами. Тим не менш правоохоронцям вдалося зупинити вечірку.

Присутніх оштрафували на суму понад 18000 фунтів стерлінгів. Також затримано п’ять осіб – в тому числі і троє чоловіків, яким закидають вживання наркотиків і порушення громадського порядку.

Збиток будівлі оцінюється в більш ніж в 1000 фунтів стерлінгів, але церква є пам’яткою архітектури, і її ремонт напевно обійдеться дорожче за номінальну вартість пошкоджених речей.