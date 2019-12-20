Про це повідомляє прес-служба партії.

“Молодики спортивної статури з прихованим обличчями заблокували вхід на робочі місця і довго не представлялися. Зрештою з’ясувалося, що ця “спецоперація” проводиться співробітниками Державного бюро розслідувань, директор якого Роман Труба є фігурантом “Касетного скандалу”, з якого суспільство дізналося про пряме ручне управління ДБР з боку Офісу президента Зеленського”, – йдеться в заяві.

При цьому в партії нагадали, що фракція “Євросолідарності” у Верховній Раді в четвер вимагала створити ТСК стосовно незаконної діяльності директора ДБР.

“”Європейська солідарність” пов’язує подібну активізацію пана Труби зі спробою влади звести рахунки з політичними опонентами, залякати опозицію, а також зі спробою відвернути увагу суспільства від провалів на зовнішній арені та в економіці країни. Обшуки ДБР, санкціоновані заступником генпрокурора Каском, в офісі партії “Європейська солідарність” і обшуки НАБУ в офісі телеканалу “Думська ТВ” в Одесі пройшли одночасно, що свідчить про скоординовану роботу силовиків з метою політичних переслідувань”, – заявили в партії.

Крім того, в політичній партії вважають дії силовиків елементом шоу, яке влада хоче згодувати громадянам України замість реальних досягнень.

“Про неприпустимість політичних переслідувань опозиції попереджають і наші міжнародні партнери. Зокрема, в підсумковій резолюції парламентського Комітету асоціації України з ЄС європарламентарі закликають нову владу не вдаватись до політичних переслідувань. Вимагаємо від влади припинити тиск на опозицію та незалежні ЗМІ, а не ганьбити Україну перед світом і власним народом”, – наголошується в заяві.