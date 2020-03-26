Про це повідомляє прес-служба компанії.
Наразі на базі Facebook функціонує центр інформування про COVID-19. Він доступний тільки для користувачів деяких країн і розташований у верхній частині стрічки новин.
Там публікують останню інформацію від управлінь охорони здоров’я держав і міжнародних організацій. Зокрема, це інформація Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).
У сервісі можна буде безкоштовно розміщувати суспільно значиму інформацію. Деякі організації зі сфери охорони здоров’я зможуть розміщувати свої оголошення та інформацію платно за повною вартістю або на пільгових умовах.
Наприклад, з інформацією ВООЗ в соцмережах Facebook і Instagram вже ознайомилися понад 1 млрд користувачів.
- Станом на ранок 26 березня в Україні 156 випадків інфікування коронавірусом. За добу було зафіксовано 43 нові випадки.