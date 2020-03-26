Facebook планує створити спеціальний сервіс, за допомогою якого користувачі зможуть оперативно отримувати достовірну інформацію про коронавірус COVID-19 і його поширення в світі.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Наразі на базі Facebook функціонує центр інформування про COVID-19. Він доступний тільки для користувачів деяких країн і розташований у верхній частині стрічки новин.

Там публікують останню інформацію від управлінь охорони здоров’я держав і міжнародних організацій. Зокрема, це інформація Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

У сервісі можна буде безкоштовно розміщувати суспільно значиму інформацію. Деякі організації зі сфери охорони здоров’я зможуть розміщувати свої оголошення та інформацію платно за повною вартістю або на пільгових умовах.

Наприклад, з інформацією ВООЗ в соцмережах Facebook і Instagram вже ознайомилися понад 1 млрд користувачів.