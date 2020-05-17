У соціальній мережі Facebook були помічені великі потоки дезінформації, спрямованої проти карантинних обмежень.

Про це повідомляється в матеріалі BBC.

Відзначається, що більшість користувачів Facebook вже стикалися з проявами “інфодеміі” в соціальній мережі.

За інформацією з розслідування фахівців британського Інституту стратегічного діалогу, тему пандемії вигідно експлуатувати в інтернеті, чим займаються шарлатани від медицини і представники екстремістських політичних течій.

Дослідниками було виявлено 5 основних тем, які традиційно є об’єктами дезінформації:

– імміграція;

– іслам;

– іудаїзм;

– ЛГБТ;

– “супербагатії” та інші впливові особи.

За результатами аналізу вченим вдалося з’ясувати, що кількість записів в соціальних мережах по першим чотирьом темам не змінилася після введення карантину через коронавірус. При цьому теми імміграції та ісламу все частіше пов’язуються з коронавірусом.

Найбільша кількість дезінформації під час пандемії помічена навколо групи “супербагатії”. У таких записах обговорюють Ротшильдів, Білла Гейтса і Джорджа Сороса, звинувачують їх у “тіньовому” управлінні країною.

“Пов’язуючи коронавірус з діяльністю впливових персон, автори і читачі подібних записів висловлюють дивні переконання: наприклад, що вірус створений штучно, що від нього вже існують ліки, або що паніку в суспільстві спеціально накручують”, – йдеться в статті.

При цьому в записах були помічені тисячі гіперпосилань, за якими користувачі потрапляють на маргінальні політичні, або псевдомедійні сайти. Серед них вдалося виявити 34 вебсторінки, які розповсюджують відверто неправдиву інформацію про коронавірус. В цілому ці сайти набрали вже більше 80 мільйонів відвідувань.

У той же час недавнє дослідження британського агентства Ofcom свідчить, що більшість людей все-таки черпають інформацію про коронавірус з надійних джерел.

“Однак, так звана “інфодемія” показує нам паралельний світ зі своєю соціальною організацією, активізмом. Тут змішуються маргінальні течії як з політичної, так і з медичної сфери. Їх об’єднує загальна ідея про те, що карантин запроваджено не для безпеки, а з метою контролю. Вони обіцяють “звільнити” своїх адептів від цього контролю. З огляду на масштаби цього світу і запал його будівельників, він все більше загрожує успіху карантину, а також взаєморозумінню медиків і політиків”, – йдеться в матеріалі.