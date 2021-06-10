Лідери "Великої сімки" мають намір анонсувати постачання як мінімум 1 мільярд доз вакцин від коронавірусу біднішим країнам протягом наступного року. Мета - щепити близько 80% дорослого населення світу.

Про це йдеться у проєкті комюніке, яке поширило агентство Bloomberg.

Таким чином лідери G7 планують припинити пандемію до грудня 2022 року.

Bloomberg зазначає, що документ ще не допрацьовано, але він ляже в основу завершальних переговорів на саміті лідерів.

Інші основні моменти проєкту комюніке:

“Велика сімка” зобов’язується краще боротися з примусовою працею, в тому числі у сонячній та швейній галузях, а також із залученням примусової праці меншин. Хоча в цьому розділі не згадується Китай, але його мають на увазі, виходячи із глобальної критики ставлення китайського уряду до уйгурских мусульман в Сіньцзяні.

G7 закликає до проведення нового прозорого дослідження походження коронавірусу за ініціативи ВООЗ.

До Росії лідери G7 звертаються із закликом притягати до відповідальності хакерські угрупування, які здійснюють атаки за допомогою програм-вимагачів, і вчиняють інші кіберзлочини.

Група G7 позитивно оцінює недавні переговори про повне відновлення дії ядерної угоди з Іраном 2015 року, засуджуючи при цьому залучення маріонеткових сил і недержавних збройних суб’єктів.

Пункт про фіскальну політику, торгівлю і подорожі:

Зобов’язання скасувати непотрібні торгові обмеження на експорт вакцин.

G7 наголошує на забезпеченні довгострокової стійкості державних фінансів після того, як економіки повністю відновляться.

G7 підтримує загальні стандарти для міжнародних поїздок, серед них і визнання COVID-сертифікатів у різних країнах.

Щодо зміни клімату проєкт угоди включає:

“Ми прагнемо прискорити перехід на автомобілі з нульовим рівнем викидів”, – йдеться в комюніке.

G7 визнає потенціал вуглецевих ринків і цін на вуглець для скорочення викидів.