Про це йдеться в матеріалі британського видання The Guardian.
Міністр закордонних справ Німеччини Хейко Маас також попередив людей, щоб вони дотримувалися соціального дистанціювання.
Він також закликав радикальні групи і прихильників теорій змови не використовувати демонстрації для нагнітання страхів.
“Якщо радикальні екстремісти і антисеміти використовують демонстрації для розпалювання ненависті, то кожен повинен триматися від них на відстані не менше, ніж півтора метра”, – сказав Хейко Маас.
“Ті, хто поширює теорії змови по всьому світу плутають сміливість зі сліпим гнівом і свободу з чистим егоїзмом”, – додав він.
- Нагадаємо, 15 червня в Німеччині планують відкрити кордони з Францією, Австрією і Швейцарією для вільного перетину.
- Країни Євросоюзу вже почали поступове пом’якшення заходів карантину, в залежності від ситуації в системі охорони здоров’я, а також – в залежності від кількості випадків зараження і смертей через коронавируса.