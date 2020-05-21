В Германии на выходных ожидается, что тысячи людей соберутся в городах по всей стране против политики правительства в отношении коронавірусу.

Про це йдеться в матеріалі британського видання The Guardian.

Міністр закордонних справ Німеччини Хейко Маас також попередив людей, щоб вони дотримувалися соціального дистанціювання.

Він також закликав радикальні групи і прихильників теорій змови не використовувати демонстрації для нагнітання страхів.

“Якщо радикальні екстремісти і антисеміти використовують демонстрації для розпалювання ненависті, то кожен повинен триматися від них на відстані не менше, ніж півтора метра”, – сказав Хейко Маас.

“Ті, хто поширює теорії змови по всьому світу плутають сміливість зі сліпим гнівом і свободу з чистим егоїзмом”, – додав він.