Влада Німеччини заявила, що готова до того, що на коронавірус COVID-19 захворіє до 58 млн осіб. Всупереч цьому суттєвої паніки серед населення немає.

Про це повідомляє німецька міжнародна громадська телерадіокомпанія Deutsche Welle.

Станом на вечір 3 березня в Німеччині зафіксували 196 випадків коронавірусу COVID-19. Ще кілька днів тому хворих було лише 66.

Німецькі експерти вважають, що реальне число хворих значно вище. Директор Інституту вірусології при берлінській університетській клініці Charite професор Крістіан Дростен вважає ймовірним, що врешті COVID-19 перехворіє 60-70% жителів Німеччини, тобто, від 50 до 58 млн осіб.

Міністр охорони здоров’я Німеччини Єнс Шпан зазначив, що оцінити реальний масштаб поширення коронавірусу в країні вкрай важко, оскільки приблизно в 80% випадків хвороба протікає легко або навіть зовсім без симптомів.

Ґрунтуючись на цьому, німецькі чиновники зі сфери охорони здоров’я заявили, що і рівень смертності від нового коронавірусу насправді не такий високий. Зазвичай говорять про 1-2% летальних випадків, проте, як пояснив професор Дростен, його вираховують з-поміж зареєстрованих хворих пацієнтів з позитивним лабораторним аналізом. Якщо ж виходити з того, що загальне число тих, хто вже заразився, але при цьому легко переніс це захворювання, в кілька разів більше, то й відсоток смертності виявиться значно нижчим. Дростен називає діапазон в 0,3-0,7%.

На думку чиновників, небезпечна не сама хвороба, яка часто є “легкою застудою”, а її стрімке поширення та пов’язані з цим негативні наслідки для системи охорони здоров’я. Тому всі заходи німецького уряду спрямовані не на профілактику коронавірусу, а на уповільнення його поширення.

“У кожній ситуації слід зважувати, які наслідки матиме той чи інший захід для забезпечення людей всім необхідним, з одного боку, і для обмеження поширення вірусу, з іншого. І я радий, що міністри охорони здоров’я країн ЄС прийшли до висновку, що закриття кордонів та обмеження свободи пересування в Європі не є адекватними заходами”, — підкреслив міністр Шпан.

Наперекір впевненості й спокою чиновників невелика паніка серед населення все ж є. Зокрема, з кінця минулого тижня, коли стало ясно, що епідемії COVID-19 в ФРН не уникнути, німці стали запасатися всім необхідним — респіраторними масками, дезінфекційними гелями, консервами, макаронами, крупами та туалетним папером. Хоча про загрозу дефіциту цих товарів в Німеччині говорити не доводиться, німці бачать в соцмережах фото порожніх полиць магазинів і поспішають купувати навіть те, що у них вже є. При тому вже наступного дня ці товари знову з’являються в магазинах.