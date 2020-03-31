Відновлення Чемпіонату Німеччини з футболу було відкладено як мінімум до початку травня 2020 року.

Про це повідомляє DW.

Уточнюється, що заборону на проведення матчів футбольного чемпіонату було продовжено до 30 квітня.

Рішення було прийнято керівниками 36 німецьких футбольних клубів під час віртуального наради.

При цьому наголошується, що подібна заборона на проведення футбольних матчів в Німеччині діє вперше з часів Другої світової війни.

У свою чергу міністр праці Німеччини розповів, що через економічну кризу на тлі коронавируса багато людей змушені будуть перейти на скорочений робочий день. В даний момент про це повідомили вже 470 тисяч підприємств.

Також в даний момент в країні знизилася кількість безробітних. Зараз в Німеччині офіційно налічується 2 мільйони 335 безробітних, що на 60 тисяч менше, ніж було місяць тому.