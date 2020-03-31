Про це повідомляється на офіційному Telegram каналі Офиса Президента.
“Сторони домовилися спрямувати 150 млн євро в межах державного німецького кредиту на відповідні потреби”, – сказано в повідомленні.
Крім того, Зеленський та Меркель обговорили ситуацію навколо поширення коронавірусу в світі і практичні заходи, які вживаються в обох країнах для боротьби з коронавірусом.
“Було домовлено опрацювати можливість налагодження інформаційного обміну, пов’язаного з пандемією, зокрема в частині медичних стандартів, що впроваджуються для лікування хвороби”, – повідомили на Банковій.
- У Києві за добу були підтверджені 5 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Серед хворих є жінка-медик. Загалом у столиці 107 хворих на коронавірус.
- У Києві всіх хворих із запаленням легенів будуть тестувати на наявність коронавірусу COVID-19.