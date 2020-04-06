В Германии разрабатывают дополнительные меры по нераспространению коронавируса, согласно которым, ношение медицинских масок может стать обязательным.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

На думку чиновників, обов’язкове носіння медичних масок має допомогти повернутися до нормального способу життя.

Пропозиції, що містяться в проекті документа плану дій, складеного міністерством внутрішніх справ, передбачають обов’язкове використання медичних масок в публічних місцях, обмеження проведення публічних заходів і відстеження ланцюжка поширення інфекції.

Крім того, мають бути створені механізми для відстеження більше 80% людей, з якими інфікована людина контактував протягом 24 годин після постановки діагнозу.

Чиновники вважають, що завдяки таким заходам можна повернутися до звичного способу життя.