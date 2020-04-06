Про це повідомляє британське видання The Guardian.
На думку чиновників, обов’язкове носіння медичних масок має допомогти повернутися до нормального способу життя.
Пропозиції, що містяться в проекті документа плану дій, складеного міністерством внутрішніх справ, передбачають обов’язкове використання медичних масок в публічних місцях, обмеження проведення публічних заходів і відстеження ланцюжка поширення інфекції.
Крім того, мають бути створені механізми для відстеження більше 80% людей, з якими інфікована людина контактував протягом 24 годин після постановки діагнозу.
Чиновники вважають, що завдяки таким заходам можна повернутися до звичного способу життя.
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