У Баварії (Німеччина) зафіксували спалах коронавірусу на сільгосппідприємстві серед сезонних працівників. Позитивний тест на коронавірус був у 174 працівників.

Про це повідомляє місцеве видання Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Спалах стався на фермі в місті Маммінг (Нижня Баварія).

“Вірус поширився серед збирачів врожаю. Майже 500 людям заборонено залишати підприємство”, – сказано в повідомленні.

Після того як на фермі зафіксували сім випадків зараження, там провели масове тестування, виявивши ще 167 випадків.

Служба безпеки стежить за тим, щоб не порушувалася заборона на вихід за межі господарства.

“Щоб уникнути подальшого поширення, ми, на жаль, маємо зробити цей крок для захисту населення”, – сказав адміністратор округу Вернер Бумедер.