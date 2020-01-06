З нагоди річниці надання Томосу про автокефалію делегація Православної Церкви України відвідала Константинополь.

Про це повідомили в прес-службі ПЦУ.

“З благословіння Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія представники Православної Церкви України 4-6 січня 2020 року з нагоди річниці надання Томосу про автокефалію Української Церкви відвідали Константинополь (Стамбул), де взяли участь у богослужіннях та зустрілися з Його Всесвятістю Вселенським Патріархом Варфоломієм”, — йдеться в повідомленні.

До складу делегації, яку очолював митрополит Львівський Макарій, увійшли також єпископ Васильківський Лаврентій, протоієрей Валерій Семанцо, протоієрей Василь Лило, Євген Бойко та Володимир Сизон.

Голова делегації передав Вселенському Патріарху запрошення відвідати Україну.

“На прийомі у Вселенського Патріарха Варфоломія було передано вітальний лист від Блаженнійшого Митрополита Епіфанія, а також запрошення у зручний час відвідати з візитом Україну”, — додали в ПЦУ.

Нагадаємо, 7 січня 2019 року Томос про автокефалію Православної церкви України (ПЦУ) встановили в Софії Київській.

9 січня члени Синоду Вселенського патріархату підписали в Стамбулі Томос про автокефалію Православної церкви України (ПЦУ). 10 січня Томос про автокефалію Православної церкви України вже привезли назад в нашу країну зі Стамбула. 14 січня 2019 року Вселенський патріархат оприлюднив офіційний текст Томосу про автокефалію Православної церкви України.