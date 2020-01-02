Про це повідомляє прес-служба партії.

“Оголошений напередодні свят, 30 грудня, конкурс дає лише два робочих дні на подачу документів… Очевидно, що тільки люди, які підготували відповідний пакет документів заздалегідь, зможуть відправитися на цей “конкурс” … Це означає, що в ідеальних умовах будуть ті, хто знав про конкурс заздалегідь. Це також означає, що такий конкурс є порушенням закону”, – йдеться в заяві.

При цьому в “Голосі” також підкреслили, що Ірина Венедиктова зобов’язана була знати, що закон про ДБР чітко регламентує відбір кандидатур на посади заступників.

“Незаконно оголошений конкурс на посади заступників директора Державного бюро розслідувань необхідно зупинити. Керувати розслідуваннями українських топ-чиновників повинні незалежні професіонали, а не “100-відсотково свої” люди”, – зазначають у партії.