Сьогодні в Національному природному парку "Голосіївський" у столиці сталася пожежа. За шість годин загоряння вдалося ліквідувати.

Про це повідомили в прес-службах парку та Держслужби з надзвичайний ситуацій.

Так у Нацпарку “Голосіївський” поінформували, що сьогодні близько 13 години на їх території почалася пожежа. Причиною загоряння в парку вважають підпал сухої трави.

В результаті пожежі постраждали тварини, деякі — загинули.

“Від таких необдуманих дій людей страждає не тільки ліс та рослинність, а й велика кількість тварин. Обгорілий бобер, прийшов до людей. На жаль, він помер, бо був дуже обгорілий і з випаленими очима”, — повідомили в парку та додали відповідне фото.

За інформацією ДСНС, о 13:30 пожежа перекинулася на дерева. Через 2,5 години її вдалося локалізувати на площі 5 га трав’яного настилу та 1 га соснового лісу. Ліквідувати займання вдалося лише до 19 години.

Через сильні пориви вітру полум’я частково поширилося на житлову зону, в результаті чого в 4 домогосподарствах постраждали паркани. Постраждалих та загиблих немає.