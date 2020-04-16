Про це повідомив в Telegram мер Києва Віталій Кличко.
Міський голова повідомив, що в столиці в повітрі були зафіксовані продукти горіння, в зв’язку з чим фахівці закликають киян закрити вікна та не входити на вулицю.
Це обумовлено пожежею в Чорнобильській зоні та Житомирській області.
“У столиці спостерігається задимленість, в повітрі зафіксовані продукти горіння. Причиною цього є пожежі у Житомирській області і Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, а також північно-західний вітер”, — написав він.
О 20 годині голова Держслужби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін повідомив, що в першій половині дня четверга ситуація в Чорнобильській зоні була стабільною. Починаючи з другої половини дня через шквальний вітер з’явилося три нових осередки загоряння — в Корогодському та Денісовецкому лісництвах.
“Ці осередки загрози об’єкту укриття, сховищу радіаційних відходів та іншим критичним об’єктам не несуть”, — запевнив Чечоткін.
- Нагадаємо, лісова пожежа на площі 20 га в Чорнобильській зоні відчуження виникла 4 квітня. 13 квітня в Чорнобильській зоні, де тривала ліквідація лісової пожежі, пішов довгоочікуваний дощ.
- Станом на ранок 14 квітня в зоні відчуження не було відкритого вогню, спостерігалося незначне тління лісової підстилки окремими вогнищами.
- До обіду вівторка в Чорнобильській зоні відчуження було виявлено два нових осередки загоряння.
- Вранці 15 квітня повідомлялося, що пожежа в зоні Чорнобиля не активна, тліють пеньки та деревина.