Через пожежу в Чорнобильській зоні в Києві спостерігається задимленість повітря. Городян просять не відкривати вікна та не виходити з дому.

Про це повідомив в Telegram мер Києва Віталій Кличко.

Міський голова повідомив, що в столиці в повітрі були зафіксовані продукти горіння, в зв’язку з чим фахівці закликають киян закрити вікна та не входити на вулицю.

Це обумовлено пожежею в Чорнобильській зоні та Житомирській області.

“У столиці спостерігається задимленість, в повітрі зафіксовані продукти горіння. Причиною цього є пожежі у Житомирській області і Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, а також північно-західний вітер”, — написав він.

О 20 годині голова Держслужби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін повідомив, що в першій половині дня четверга ситуація в Чорнобильській зоні була стабільною. Починаючи з другої половини дня через шквальний вітер з’явилося три нових осередки загоряння — в Корогодському та Денісовецкому лісництвах.

“Ці осередки загрози об’єкту укриття, сховищу радіаційних відходів та іншим критичним об’єктам не несуть”, — запевнив Чечоткін.