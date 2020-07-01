У Гонконзі знову спалахнули протести, поліцейськими були затримані більше 300 людей.

Про це повідомила гонконгзька газета South China Morning Post.

Уточнюється, що протестуючі виступають проти нещодавно ухваленого в Китаї закону про національну безпеку Гонконгу.

За новим законом китайська влада може карати за дії, які в Пекіні вважають за загрожують національній безпеці, в обхід місцевого законодавства Гонконгу.

“Поліція заявляє, що станом на 20 годин затримали понад 300 осіб, включаючи 9 за ймовірне порушення закону про національну безпеку регіону”, – сказано в повідомленні.

Відзначається, що між правоохоронцями та протестувальниками відбувалися зіткнення. Поліцейські використовували сльозогінний газ, а також обшукували протестуючих.