Про це повідомила гонконгзька газета South China Morning Post.
Уточнюється, що протестуючі виступають проти нещодавно ухваленого в Китаї закону про національну безпеку Гонконгу.
За новим законом китайська влада може карати за дії, які в Пекіні вважають за загрожують національній безпеці, в обхід місцевого законодавства Гонконгу.
“Поліція заявляє, що станом на 20 годин затримали понад 300 осіб, включаючи 9 за ймовірне порушення закону про національну безпеку регіону”, – сказано в повідомленні.
Відзначається, що між правоохоронцями та протестувальниками відбувалися зіткнення. Поліцейські використовували сльозогінний газ, а також обшукували протестуючих.
- Раніше Трамп анонсував санкції проти Китаю за “підрив автономії” Гонконгу.