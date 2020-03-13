У Радомишлі Житомирської області, де померла від китайського коронавірусу перша людина в Україні, здійснюють заходи зі знезараження місцевої церкви і автовокзалу.

Про це повідомляє прес–служба ДСНС.

Відзначається, що під час проведення процедур зі знезараження рятувальники були одягнені в засоби біологічного захисту.

“Зокрема, проведено знезараження автовокзалу і церкви в м Радомишль”, – йдеться в повідомленні.

<noscript><iframe title="Рятувальники провели знезараження об’єктів у м. Радомишль, де виявлено захворювання на коронавірус" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/_YV1l1w4GN0?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>

Також відео дезінфекції в місті опублікував на своїй сторінці в Facebook голова Житомирської обласної державної адміністрації Віталій Бунечко.

“На кадрах видно, як проводилося знезараження автовокзалу в Радомишлі і церкви, яка знаходиться по Великій Житомирській, 136“, – написав він.

Gepostet von Віталій Бунечко am Freitag, 13. März 2020

Gepostet von Віталій Бунечко am Freitag, 13. März 2020