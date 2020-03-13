Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Відзначається, що під час проведення процедур зі знезараження рятувальники були одягнені в засоби біологічного захисту.

“Зокрема, проведено знезараження автовокзалу і церкви в м Радомишль”, – йдеться в повідомленні.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Також відео дезінфекції в місті опублікував на своїй сторінці в Facebook голова Житомирської обласної державної адміністрації Віталій Бунечко.

На кадрах видно, як проводилося знезараження автовокзалу в Радомишлі і церкви, яка знаходиться по Великій Житомирській, 136, написав він.

Gepostet von Віталій Бунечко am Freitag, 13. März 2020

Gepostet von Віталій Бунечко am Freitag, 13. März 2020