Про це повідомляє прес–служба ДСНС.
Відзначається, що під час проведення процедур зі знезараження рятувальники були одягнені в засоби біологічного захисту.
“Зокрема, проведено знезараження автовокзалу і церкви в м Радомишль”, – йдеться в повідомленні.
Також відео дезінфекції в місті опублікував на своїй сторінці в Facebook голова Житомирської обласної державної адміністрації Віталій Бунечко.
“На кадрах видно, як проводилося знезараження автовокзалу в Радомишлі і церкви, яка знаходиться по Великій Житомирській, 136“, – написав він.
Gepostet von Віталій Бунечко am Freitag, 13. März 2020
Gepostet von Віталій Бунечко am Freitag, 13. März 2020
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