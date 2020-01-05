Про це Дейнеко написав у Facebook.
“Державний кордон він [Dr. Alban] перетинав відповідно до чинного законодавства, яким керуються прикордонники при оформленні іноземців. При цьому наголошую – питання прикордонного контролю належать виключно до компетенції Державної прикордонної служби України. І жодним чином на рішення охоронців кордону щодо пропуску чи не пропуску осіб не впливає ніхто, серед іншого і президент України”, – зазначив він.
Він підкреслив, що відмовити іноземцям в перетині кордону можуть шляхом доручення від правоохоронних органів, проте в разі його відсутності і наявності необхідних документів вони можуть бути пропущені на територію України.
Dr. Alban (справжнє ім’я Албан Узома Нвапа) – шведський музикант нігерійського походження, власник власної звукозаписної студії Dr. Records. Народився у 1957 році в Нігерії, але згодом переїхав до Швеції.
- Раніше повідомлялося, що шведського музиканта Dr. Alban (“Доктор Албан”), який виступав у незаконно анексованому Криму, пустили до України після втручання президента Володимира Зеленського.
- Співак виступив у новорічному шоу “Вечірній квартал”. Він став спеціальним гостем шоу.