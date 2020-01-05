Голова Держприкордонслужби (ДПСУ) Сергій Дейнеко заявив, що президент України не впливає на рішення щодо пропуску осіб на територію країни.

Про це Дейнеко написав у Facebook.

“Державний кордон він [Dr. Alban] перетинав відповідно до чинного законодавства, яким керуються прикордонники при оформленні іноземців. При цьому наголошую – питання прикордонного контролю належать виключно до компетенції Державної прикордонної служби України. І жодним чином на рішення охоронців кордону щодо пропуску чи не пропуску осіб не впливає ніхто, серед іншого і президент України”, – зазначив він.

Він підкреслив, що відмовити іноземцям в перетині кордону можуть шляхом доручення від правоохоронних органів, проте в разі його відсутності і наявності необхідних документів вони можуть бути пропущені на територію України.

Dr. Alban (справжнє ім’я Албан Узома Нвапа) – шведський музикант нігерійського походження, власник власної звукозаписної студії Dr. Records. Народився у 1957 році в Нігерії, але згодом переїхав до Швеції.