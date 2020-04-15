Уряд Греції ухвалив рішення тимчасово переселити мігрантів з таборів на Лесбосі в порожні під час пандемії коронавірусу готелі.

Відповідну заяву зробила єврокомісар з питань внутрішніх справ Ілва Йоханссон.

Таке рішення прийняли, щоб попередити поширення коронавірусу серед мігрантів.

Йдеться про тисячу мігрантів.

“Завдяки спільним зусиллям Єврокомісії, агентства ООН з питань міграції та біженців, уряду Греції і щедрості грецьких громадян, близько 1000 мігрантів з Лесбосу та інших грецьких островів, уразливих перед пандемією Covid-19, переїдуть в номери вільних готелів”, – зазначила Йоханссон.