Відповідну заяву зробила єврокомісар з питань внутрішніх справ Ілва Йоханссон.
Таке рішення прийняли, щоб попередити поширення коронавірусу серед мігрантів.
Йдеться про тисячу мігрантів.
“Завдяки спільним зусиллям Єврокомісії, агентства ООН з питань міграції та біженців, уряду Греції і щедрості грецьких громадян, близько 1000 мігрантів з Лесбосу та інших грецьких островів, уразливих перед пандемією Covid-19, переїдуть в номери вільних готелів”, – зазначила Йоханссон.
- В результаті кризи коронавіруса біженці та шукачі притулку в Європі виявилися без допомоги, яку надавали їм благодійні організації.