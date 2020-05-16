У Греції в суботу, 16 травня, відкрили для відвідувачів більш ніж 500 пляжів у рамках послаблення жорстких заходів зі стримування епідемії коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Доступ на пляжі знову дозволили з чіткими вимогами щодо соціального дистанціювання. Так, на 1000 квадратних метрів допускається присутність не більше 40 осіб.

А парасольки повинні розміщуватися на відстані чотирьох метрів одна від одної. На пляжах працюють співробітники спеціальної інспекції, які спостерігають за дотриманням норм.

Як зазначає агентство, греки буквально “стікалися” на узбережжя. Для багатьох жителів це був перший візит у публічне місце, оскільки Греція тільки з початку травня почала послаблювати обмеження.

На одному з популярних пляжів Алімос на південь від Афін люди навіть ставали в чергу з самого ранку, щоб буквально зайняти “місце під сонцем”.

На сусідньому пляжі громадянам постійно нагадували про дотримання правил з дронів і гучномовців.

Як пише Reuters, влада Греції намагається зберегти тонку грань між захистом людей від коронавірусу і відродженням туристичного сектора, від якого залежить значна частина економіки країни.

Ослаблення карантинних обмежень у країні розпочалося з 4 травня. Після відкриття пляжів людям буде дозволено відвідувати церковні служби з 17 травня. Археологічні пам’ятки, включаючи Акрополь, відкриються для відвідувачів 18 травня.

З понеділка буде дозволено подорож по материковій Греції та на Крит.

З 1 липня в Греції планують розпочати прийом іноземних туристів.