Про це повідомляє TMZ.
Віктор Гюго Куевас, якого сусіди назвали господарем тигра, відмовляється від дикого звіра та стверджує, що не знає про що йдеться.
Сусіди стверджують, що Куевас сказав тигру залізти в його позашляховик та кудись повіз. При цьому, один із сусідів ледь не застрелив тигра.
Однак адвокат Куеваса каже, що це брехня і його клієнт не знає, про що йдеться.
Загублений тигр – 9-місячний самець, який може відкликатися на кличку Індія.
- 12 травня повідомлялося, що в Техасі поліція намагається знайти тигра, якого власник вигнав з будинку, інакше його б оштрафували на 500 доларів за незаконне утримування дикого звіра.