У Харкові знову ремонтують міст, який 22 грудня відкрив губернатор Харківської області Олексій Кучер.

Про це повідомляє місцеве видання “Depo.Харьков”.

Очевидці в соцмережах повідомляють, що міст пафосно відкрили 22 грудня, а 24-го частину шляхопроводу перекрили для ремонту.

“Так пафосно відкривали міст після ремонту і ось сьогодні, 24.12.19, вже частина мосту перекрита на ремонт або доробки … Знову корок на окружній на кілька кілометрів … Але добре, хоч пускають через зустрічну смугу. Здається, Кучер працює за старою схемою: відкрити треба вчасно, а доробимо коли-небудь. Сподіваємося, що він хоч не завалиться після “прискореного” ремонту”.

Фото: Харьков City

Раніше видання “Наш Харків”писало, що під час інспекції губернатором шляхопроводу стали проявлятися очевидні проблеми. Пішоходи були змушені перебігати дорогу у невстановленому місці, та ще й перескакуючи нові відбійники.

Скріншот

Крім того, за день до відкриття мосту звільнили начальника служби автодоріг Харківської області.

Перед відкриттям відновлений шляхопровід випробували на витримку навантаження – проліт витримав 240 тонн (ця цифра відповідає європейським нормам). Але на даний момент його пропускна здатність в 11 разів нижче норми.

Однак поки по мосту дозволений проїзд транспорту вагою до 20 тонн, щоб весь міст витримував великі навантаження, потрібно в плановому режимі провести його капремонт.