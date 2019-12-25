Про це повідомляє місцеве видання “Depo.Харьков”.
Очевидці в соцмережах повідомляють, що міст пафосно відкрили 22 грудня, а 24-го частину шляхопроводу перекрили для ремонту.
“Так пафосно відкривали міст після ремонту і ось сьогодні, 24.12.19, вже частина мосту перекрита на ремонт або доробки … Знову корок на окружній на кілька кілометрів … Але добре, хоч пускають через зустрічну смугу. Здається, Кучер працює за старою схемою: відкрити треба вчасно, а доробимо коли-небудь. Сподіваємося, що він хоч не завалиться після “прискореного” ремонту”.
Фото: Харьков City
Раніше видання “Наш Харків”писало, що під час інспекції губернатором шляхопроводу стали проявлятися очевидні проблеми. Пішоходи були змушені перебігати дорогу у невстановленому місці, та ще й перескакуючи нові відбійники.
Скріншот
Крім того, за день до відкриття мосту звільнили начальника служби автодоріг Харківської області.
Перед відкриттям відновлений шляхопровід випробували на витримку навантаження – проліт витримав 240 тонн (ця цифра відповідає європейським нормам). Але на даний момент його пропускна здатність в 11 разів нижче норми.
Однак поки по мосту дозволений проїзд транспорту вагою до 20 тонн, щоб весь міст витримував великі навантаження, потрібно в плановому режимі провести його капремонт.
- 25 серпня близько 8:00 ранку в Харкові обвалилася одна сторона мосту від ринку “Лоск” в сторону села Пісочин. Поліція отримала повідомлення про подію о 8:46 ранку. На місце відразу ж відправилася слідчо-оперативна група.
- Державне агентство автомобільних доріг України (“Укравтодор”) повідомило, що руйнування частини шляхопроводу в районі с. Пісочин (об’їзна Харкова) сталося через перевантаженої фури.
- Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом обвалення моста по ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) і ч. 2 ст.275 (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) Кримінального кодексу України.