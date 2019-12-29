Кіберполіція Харківської області затримала трьох українців та одного іноземця, які зламали близько 20 тисяч серверів по всьому світу.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

“Всі вони були відомими учасниками хакерських форумів і здійснювали замовлення по злому віддалених серверів, розташованих на території України, Європи і США”, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що угруповання функціонувало з 2014 року і отримувало доходи від того, що ділилися з замовником інформацією про зламані сервери. А ті вже використовували дані в своїх цілях під приводом шифрування даних, списання грошей з банківських карт і майнінг.

“Частина серверів вони також використовували в своїх цілях: створення бот-сонетів для майнінгу, DDOS-атак, установки програмних командних центрів для вірусів типу “stealer”, перетворення їх в інструменти для проведення brute-force атак на нові мережеві вузли”, – додали правоохоронці.

На одному з крипто- і електронних гаманців, які належать порушникам, було знайдено $80 тис. Для координації злочинці спілкувалися через приховані месенджери.

“Таким чином їм вдалося втручатися в комп’ютерні мережі громадян різних країн: України, Росії, США, Франції, Китаю, Болгарії, Індії, Бразилії, Малайзії і країн північної Європи”, – резюмували в поліції.

У затриманих вилучили всю техніку та електронні носії. Одному з членів угруповання вже висунули підозру після експертизи. Зараз правоохоронці мають намір шукати цифрові сліди злочинів українських хакерів по всьому світу. У разі доведення провини, затриманим загрожує від трьох до шести років позбавлення волі відповідно ч. 2 ст. 361 КК України (Незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин).