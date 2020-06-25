Про це повідомила прес-служба поліції.

Уточнюється, що аварія трапилася на кільцевій автомобільній дорозі Харкова біля села Хролі.

“Слідчо-оперативна група встановила, що на зазначеній автодорозі рухалися колоною три нових військових автомобіля “Новатор” без номерних знаків. Останній в колоні транспортний засіб не втримало безпечну дистанцію та скоїв зіткнення з автомобілем, який їхав попереду, а другий автомобіль, в свою чергу , зіткнувся з автомобілем, який рухався першим в колоні. Крім того, 33-річний водій останнього військового автомобіля не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху та скоїв зіткнення з мікроавтобусом Volkswagen Golf “, – сказано в повідомленні.

Відзначається, що двоє пасажирів мікроавтобуса отримали травми і були доставлені в Харківську лікарню швидкої допомоги.