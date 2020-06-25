У Польщі автобус впав з мосту, є загиблий і безліч поранених.

Про це повідомило польське видання Onet.

Уточнюється, що аварія сталася в столиці Польщі Варшаві. При цьому загинула одна людина і ще 23 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Відзначається, що пасажирський автобус впав з моста заввишки в 5 метрів. У салоні перебувало 40 пасажирів.

“На даний момент у нас є інформація, що одна людина загинула і 17 отримали поранення, в тому числі п’ятеро у важкому стані”, – сказав міністр охорони здоров’я Лукаш Шумовський.

За словами чиновника, при цьому в автобусі знаходилося не менше двох дітей, одного з яких доставили в лікарню на вертольоті.

Попередньо причиною аварії вважають непритомність водія.