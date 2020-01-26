У столиці Фінляндії – місті Гельсінкі в 2019 році на дорогах не загинув жоден пішохід.

Про це повідомляє газета “Helsingin Sanomat” із посиланням на попередні дані про нещасні випадки, що були передані в поліцію.

Такий показник був досягнутий вперше з 1960 року, коли дорожньо-транспортні пригоди почали офіційно фіксуватися.

Згідно ж із неофіційними даними, востаннє жоден пішохід не постраждав у 1908 році.

За даними журналістів, у ДТП в Гельсінкі в 2019 році загинули три людини. Двоє із них їхали на мотоциклах, а ще один – на легковому автомобілі. У статті наголошується, що це також дуже низький показник. Так, за останнє десятиліття середня кількість загиблих становила 7 осіб на рік, і більшість із них практично завжди були пішоходами.

До початку нового тисячоліття кількість загиблих щороку складала від 20 до 30 людей.

Транспортний інженер Юссі Сеппала в бесіді з виданням повідомив, що одна з причин такого низького показника – нові обмеження швидкості. Так, зараз автомобілям дозволено пересуватися жилими центральними вулицями Гельсінкі зі швидкістю 30 км/год, головними вулицями – зі швидкістю 40 км/год, а більш віддаленими – 50 км/год.

Всього в ДТП в Гельсінкі в 2019 році постраждали 400 осіб, із них 80 пішоходів.