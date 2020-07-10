На базі відпочинку в Херсонській області підтверджено зараження коронавірусом у співробітника установи.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

Уточнюється, що коронавірус був діагностований у 26-річного працівника бази відпочинку в селі Стрілкове.

За словами очільника області, діагноз був підтверджений у співробітника обслуговуючого персоналу, який проходив планове ПЛР-тестування.

“Симптомів наявності коронавірусу у нього немає, стан задовільний”, – написав глава ОДА.

При цьому повідомляється, що на базі відпочинку перебувало 165 людей, які в результаті виявилися ізольовані в даному закладі і тепер знаходяться під наглядом лікарів.

“Зараз працюють медпрацівники, здійснюється забір біоматеріалу для проведення ПЛР-дослідження”, – додав Гусєв.