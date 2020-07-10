Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.
Уточнюється, що коронавірус був діагностований у 26-річного працівника бази відпочинку в селі Стрілкове.
За словами очільника області, діагноз був підтверджений у співробітника обслуговуючого персоналу, який проходив планове ПЛР-тестування.
“Симптомів наявності коронавірусу у нього немає, стан задовільний”, – написав глава ОДА.
При цьому повідомляється, що на базі відпочинку перебувало 165 людей, які в результаті виявилися ізольовані в даному закладі і тепер знаходяться під наглядом лікарів.
“Зараз працюють медпрацівники, здійснюється забір біоматеріалу для проведення ПЛР-дослідження”, – додав Гусєв.
- В Україні за станом на 10 липня зафіксовано вже 52 тисячі 43 випадки захворювання на COVID-19, нових випадків – 819.