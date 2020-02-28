У результаті авіаудару в сирійській провінції Ідліб загинули щонайменше 33 турецьких військовослужбовців.

Про це заявив Рахмі Доган – губернатор турецької провінції Хатай, що межує з Сирією, інформує британське агентство ВВС.

Також є поранені, але їхній стан не критичний. За словами турецької влади, авіаудар нанесли військово-повітряні сили “режиму Башара Асада” – президента Сирії.

“Тридцять три наших солдата прийняли мученицьку смерть в результаті авіаудару… силами режиму (Башара аль-Асада, – ред.)”, – заявив Доган.

Варто відзначити, що після того, як президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів термінову нараду на вищому рівні за фактом атаки в Ідлібі, турецькі збройні сили почали наносити удари з повітря по “всім відомим цілям” сирійського уряду.

Запис з безпілотника оприлюднено на сайті турецького державного агентства Anadolu. Стверджується, що турецькі війська знищували військову техніку, позиції і живу силу військ президента Сирії Башара Асада.

Також повідомляється, що за останні дні війська Туреччини “нейтралізували” 1709 елементів режиму Асада під час операції в провінції Ідліб.

Turkey has neutralized a total of 1,709 regime elements in operations in Idlib, northwestern Syria over the past 17 days https://t.co/0et8ggXt7p — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) February 28, 2020

Turkish military also releases footages showing that it has destroyed Syrian regime targets in Idlib in response to attacks that left a number of Turkish soldiers dead pic.twitter.com/q0SdSU4MUV — Happening Now (@HappeningNow__) February 28, 2020

Віце-президент Туреччини Фуат Октай зазначив, що влада Сирії “заплатить високу ціну” за напад на турецькі війська в Ідлібі, повідомляє Anadolu.

“Очільник терористичної держави Асад, який увійде в історію як військовий злочинець, і елементи режиму заплатять високу ціну за цей підступний напад”, – наголосив він.

Тим часом Росія, ключовий військовий союзник Сирії і уряду Асада, спростовує причетність до атаки в Ідлібі. У Міноборони РФ стверджують, що турецькі військові нібито перебували “в бойових порядках загонів терористів”, а Анкара, “не попереджала про їхнє місцезнаходження” (ймовірно, під “терористами” мається на увазі сирійська опозиція, яка незгодна з правлінням Асада).

Наразі Ідліб – єдиний регіон Сирії, який залишається під контролем опозиції. Там знаходяться кілька мільйонів біженців з інших регіонів Сирії, які не хочуть жити під владою режиму Асада.

Анкара надає військову підтримку сирійській опозиції. При цьому Росія підтримує урядові сили Башара Асада. У Сирії, зокрема розташований російський військовий контингент і бойові літаки.