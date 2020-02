Про це заявив Рахмі Доган – губернатор турецької провінції Хатай, що межує з Сирією, інформує британське агентство ВВС.

Також є поранені, але їхній стан не критичний. За словами турецької влади, авіаудар нанесли військово-повітряні сили “режиму Башара Асада” – президента Сирії.

“Тридцять три наших солдата прийняли мученицьку смерть в результаті авіаудару… силами режиму (Башара аль-Асада, – ред.)”, – заявив Доган.

Варто відзначити, що після того, як президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів термінову нараду на вищому рівні за фактом атаки в Ідлібі, турецькі збройні сили почали наносити удари з повітря по “всім відомим цілям” сирійського уряду.

Запис з безпілотника оприлюднено на сайті турецького державного агентства Anadolu. Стверджується, що турецькі війська знищували військову техніку, позиції і живу силу військ президента Сирії Башара Асада.

Також повідомляється, що за останні дні війська Туреччини “нейтралізували” 1709 елементів режиму Асада під час операції в провінції Ідліб.

Turkey has neutralized a total of 1,709 regime elements in operations in Idlib, northwestern Syria over the past 17 days https://t.co/0et8ggXt7p

Turkish military also releases footages showing that it has destroyed Syrian regime targets in Idlib in response to attacks that left a number of Turkish soldiers dead pic.twitter.com/q0SdSU4MUV

— Happening Now (@HappeningNow__) February 28, 2020