Про це повідомляє німецьке видання DW.

Лише за добу у лісах Якутії кількість загорянь фактично подвоїлася. У регіоні зафіксовано 60 природних пожеж. Загальна площа охоплених вогнем територій перевищує 55,5 тис. га. Згідно з офіційною інформацією, у гасінні пожеж беруть участь 772 особи, задіяно 35 одиниць техніки, також найближчими днями до Якутії мають прибути ще 160 парашутистів-десантників.

Перші цього року природні пожежі зафіксовано на території Якутії в середині травня. У 2021 році площа всіх зареєстрованих з початку сезону загорянь у республіці перевищила рекордний показник за останні десять років, досягнувши майже 8,5 млн га. Цього року у регіоні, за прогнозами синоптиків, також очікується спекотне літо.