Японська транспортна компанія Nishida Shoun почала виготовляти біодизельне паливо для своїх вантажівок з бульйону супу рамен.

Про це повідомляє видання Kyodo News.

Відомо, що президент компанії Масумі Нісіда вирішив використовувати бульйон для виробництва палива ще у 2013 році. Тоді адміністратор однієї з місцевих ресторанних мереж запитав у нього, чи можна якось використовувати залишки рамена, за утилізацію яких доводиться платити.

Тоді Нісіда придумав пристрій для відділення жиру від бульйону. Його легко розмістити на кухні будь-якого закладу.

Потім жир купує Nishida Shoun, де його змішують з паливом з відходів рослинної олії. Кілька вантажівок компанії вже працюють на такому паливі, а до вересня на нього переведуть усі 170 автомобілів Nishida Shoun.

Компанія вже співпрацює приблизно з двома тисячами закладів громадського харчування і виробляє близько трьох тисяч літрів палива в день.