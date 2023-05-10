Депутатка Держдуми Росії Яна Лантратова звернулася до керівництва телеканалів з проханням обмежити показ американського мультсеріалу "Гріфіни" через зображення в одній із серій міста Челябінськ, в якому "все зруйноване, а його жителі вживають спиртне та читають газету "Росія вчора".

Про це пише Newsweek.

Заява Лантратової стосувалася останньої серії 21 сезону, де Мег Гріффін виходить заміж у російському місті Челябінськ. “Розумію, що творець має право на власне бачення, проте це навмисно образливий художній образ, який не має відношення до реальності”, – підкреслила вона.

Крім того, депутатка висловила здивування щодо “навмисного показу у книгах, підручниках, фільмах і мультфільмах образу Росії, як країни, де всі незадоволені життям, вживають алкоголь та наркотики й беруть хабарі. Сподіваюся, керівництво телеканалів це розуміє та обмежить показ деяких сюжетів”.

За сюжетом, герої мультфільму вирушили до Челябінська з метою знайти російського хакера Івана. Там на Браяна, Стьюї та Мег чекала “коров’яча чума” та радіація.

На переконання Яни Лантратової, цей мультсеріал “усвідомлена робота” проти Росії, яка схожа на “інформаційну війну через художні твори”. Тому вона звернулася до керівництва з проханням “обмежити показ деяких епізодів” американського мультсеріалу.