Про це пише Newsweek.
Заява Лантратової стосувалася останньої серії 21 сезону, де Мег Гріффін виходить заміж у російському місті Челябінськ. “Розумію, що творець має право на власне бачення, проте це навмисно образливий художній образ, який не має відношення до реальності”, – підкреслила вона.
Крім того, депутатка висловила здивування щодо “навмисного показу у книгах, підручниках, фільмах і мультфільмах образу Росії, як країни, де всі незадоволені життям, вживають алкоголь та наркотики й беруть хабарі. Сподіваюся, керівництво телеканалів це розуміє та обмежить показ деяких сюжетів”.
За сюжетом, герої мультфільму вирушили до Челябінська з метою знайти російського хакера Івана. Там на Браяна, Стьюї та Мег чекала “коров’яча чума” та радіація.
- Епізод “One Angry Liza” анімаційного сатиричного серіалу “Сімпсони”, в якому йдеться про примусову працю в Китаї, видалено з платформи Disney у Гонконгу.