Про це повідомляє місцеве видання Masrawy.

Трагедія сталася в районі Аль-Аджмі біля пляжу “Палм-Біч”.

Пляж був закритий у зв’язку з заходами проти коронавірусу. З цієї причини на ньому не було рятувальних служб.

Компанія людей прийшла на пляж рано вранці, оскільки не хотіла натрапити на патруль.

На світанку група осіб вийшла на пляж скупатися, після чого у воді почала тонути дитина. Її кинулися рятувати кілька людей, проте всі вони потонули.