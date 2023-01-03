В Європейському Союзі не згодні з тим, що варто вводити санкції проти європейських фармацевтичних компаній, які працюють в Росії. З такими закликами виступала Україна.

Про це повідомило Politico.

В ЄС стурбовані тим, що Україна має намір перетворити на зброю вкрай необхідні ліки. Блок вважає, що такі санкції шкодять інтересам європейського бізнесу.

У середині 2022 року Україна внесла зміни до законодавства щодо вилучення з ринку будь-яких ліків, вироблених компаніями, пов’язаними з Росією. Всупереч протидії Брюсселя у жовтні Україна зробила перший крок до вигнання зі свого ринку європейської компанії.

Під прицілом українського уряду перебувають 19 компаній, здебільшого з ЄС. За даними внутрішньої оцінки Єврокомісії, вони мають загальний обсяг бізнесу 1,7 мільярда євро.

Питання продажу ліків порушували віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс і прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.