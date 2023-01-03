Про це повідомило Politico.
В ЄС стурбовані тим, що Україна має намір перетворити на зброю вкрай необхідні ліки. Блок вважає, що такі санкції шкодять інтересам європейського бізнесу.
У середині 2022 року Україна внесла зміни до законодавства щодо вилучення з ринку будь-яких ліків, вироблених компаніями, пов’язаними з Росією. Всупереч протидії Брюсселя у жовтні Україна зробила перший крок до вигнання зі свого ринку європейської компанії.
Під прицілом українського уряду перебувають 19 компаній, здебільшого з ЄС. За даними внутрішньої оцінки Єврокомісії, вони мають загальний обсяг бізнесу 1,7 мільярда євро.
Питання продажу ліків порушували віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс і прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
“Ми дозволили всім європейським компаніям продавати в Україні всі ліки, які виробляються у всіх європейських країнах, у всьому світі, тільки не в Росії”, – сказав Шмигаль.
За словами заступника міністра економіки України Тараса Качка, розбіжності є “торгівельним подразником”, але поки що нічого не було остаточно вирішено. Він заявив, що жодних ліків ще не вилучено з ринку.
На сьогодні під дію закону потрапила лише будапештська фармацевтична компанія Gedeon Richter. Зазначено, що під загрозою вилучення з ринку – 35 препаратів угорської фірми, але офіційного розпорядження про це ще немає.
Також під прицілом перебувають словенська Krka та Berlin Chemie та німецька дочірня компанія італійської Menarini Group. Вони виробляють спільно близько 300 медичних препаратів.
- Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що обговорюватиме з Денисом Шмигалем “героїзацію” Степана Бандери на офіційних сторінках органів української влади.