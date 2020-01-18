Про це повідомила пресслужба партії.
“Очевидно, Офіс Президента і ДБР незаконно стежать за Петром Порошенком, його розмовами і переписками. Публічне “запрошення” на допити, не передбачене жодними нормами КПК, на 21 та 24 січня пролунали через півтори доби після того, як Порошенко забронював квитки для поїздки до Швейцарії туди на 21 і назад на 25 січня. Графік допитів тут же наклали на графік поїздки”, – йдеться в повідомленні.
Наголошується, щоб не давати владі приводів для спекуляцій, Порошенко вирішив скасувати цей візит і здати квитки.
“Однак, явка на допити можлива лише за умови належного вручення повісток у відповідності до Кримінального процесуального кодексу України”, – додали в пресслужбі.
- Сьогодні стало відомо, що Державне бюро розслідувань викликало на чергові допити п’ятого президента України Петра Порошенка у якості свідка у низці кримінальних проваджень.