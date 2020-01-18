В партії "Європейська солідарність" заявили, що Офіс президента Володимира Зеленського та Державне бюро розслідувань стежать за Петром Порошенком і графік допитів підганяють під графік міжнародних візитів.

Про це повідомила пресслужба партії.

“Очевидно, Офіс Президента і ДБР незаконно стежать за Петром Порошенком, його розмовами і переписками. Публічне “запрошення” на допити, не передбачене жодними нормами КПК, на 21 та 24 січня пролунали через півтори доби після того, як Порошенко забронював квитки для поїздки до Швейцарії туди на 21 і назад на 25 січня. Графік допитів тут же наклали на графік поїздки”, – йдеться в повідомленні.

Наголошується, щоб не давати владі приводів для спекуляцій, Порошенко вирішив скасувати цей візит і здати квитки.

“Однак, явка на допити можлива лише за умови належного вручення повісток у відповідності до Кримінального процесуального кодексу України”, – додали в пресслужбі.