В ЄС закликали Грузію не пускати російські літаки до своєї країни

Про це повідомили під час брифінгу.

За словами представника Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петера Стано, Грузію закликають вживати відповідних заходів як країну, яка претендує на набуття статусу кандидата на вступ до ЄС.

“Також ЄС закликає Грузію не пускати на свою територію небезпечні російські літаки, оскільки санкції ЄС та США не дозволяють надавати послуги Росії з ліцензійного обслуговування американських та європейських літаків”, – заявив Стано.

10 травня російський президент Володимир Путін підписав два укази, що стосуються Грузії: про запровадження безвізу та скасування заборони авіарейсів, що діяла протягом трьох років. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала провокацією останні рішення глави Росії.

“Відновлення прямого авіасполучення та скасування візового режиму з Грузією є неприпустимим, поки Росія продовжує агресію проти України та окупує нашу територію”, – писала Зурабішвілі в Twitter.