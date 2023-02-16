Про це повідомила НЕК “Укренерго” в четвер.
До України технічна можливість імпорту електроенергії становить до 700 МВт у будь-який час. Раніше вночі з Європи могли імпортувати 700 МВт та 600 МВт в інші години доби.
“Ми будемо й надалі працювати над розширенням технічних можливостей для комерційного обміну між Україною та Європою”, — заявила компанія.
На експорт Україна може надавати 400 МВт, але від 11 жовтня 2022 року Україна не експортує електроенергію.
“Наразі триває оцінка можливості подальшого збільшення лімітів комерційного обміну”, — зазначили у повідомленні.
- Нічна атака росіян на Україну не призвела до дефіциту потужності в енергосистемі. 16 лютого в українських регіонах не вимикатимуть електроенергію.