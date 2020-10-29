Про це йдеться в дослідженні групи швейцарських та іспанських дослідників, інформує Financial Times.
Вчені зазначили, що штам поширюється дуже швидко. Так, 80% нових випадків зараження коронавірусом у Британії, 60% в Ірландії і 40% у Франції та Швейцарії спричинені саме цим штамом.
Зазначається, що вперше цю мутацію коронавірусу зафіксували у червні в Іспанії. В інші країни Європи він поширився через туристів, які в цей час відвідували Іспанію.
Дослідники присвоїли цьому вірусу назву 20А.EU1. У його генній структурі є шість відмінностей від “класичного” Sars-Cov-2.
Співавтор дослідження, іспанський генетик Іньякі Комас розповів, що широке розповсюдження вірусу розпочалося з якогось масового заходу, де були присутні “суперпоширювачі” нового штаму. Цілком ймовірно, що спалах міг відбутися через одного поширювача.
Цього різновиду коронавірусу ще не фіксували у світі, але у вчених немає доказів, що цей штам провокує тяжке протікання хвороби і додаткові симптоми.
Вчені додали, що стрімке розповсюдження нового штаму коронавірусу свідчить про те, що влада європейських країн ввела недостатньо жорсткі карантинні обмеження.
- З 16 по 18 жовтня у норвезькому Тронхеймі виявили новий небезпечний штам коронавірусу. За два дні новий тип вірусу виявили у вісьмох жителів. За словами медика, це новий тип вірусу. Раніше його не фіксували на території Норвегії. Фахівці провели пошук у міжнародній вірусологічній базі. Подібного штаму вірусу не вдалося знайти.