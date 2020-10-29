У низці європейських країн зафіксовано новий штам коронавірусу. Він суттєво відрізняється того, що поширювався весною цього року.

Про це йдеться в дослідженні групи швейцарських та іспанських дослідників, інформує Financial Times.

Вчені зазначили, що штам поширюється дуже швидко. Так, 80% нових випадків зараження коронавірусом у Британії, 60% в Ірландії і 40% у Франції та Швейцарії спричинені саме цим штамом.

Зазначається, що вперше цю мутацію коронавірусу зафіксували у червні в Іспанії. В інші країни Європи він поширився через туристів, які в цей час відвідували Іспанію.

Дослідники присвоїли цьому вірусу назву 20А.EU1. У його генній структурі є шість відмінностей від “класичного” Sars-Cov-2.

Співавтор дослідження, іспанський генетик Іньякі Комас розповів, що широке розповсюдження вірусу розпочалося з якогось масового заходу, де були присутні “суперпоширювачі” нового штаму. Цілком ймовірно, що спалах міг відбутися через одного поширювача.

Цього різновиду коронавірусу ще не фіксували у світі, але у вчених немає доказів, що цей штам провокує тяжке протікання хвороби і додаткові симптоми.

Вчені додали, що стрімке розповсюдження нового штаму коронавірусу свідчить про те, що влада європейських країн ввела недостатньо жорсткі карантинні обмеження.