У Європі відбудуться навчання НАТО Defender-Europe 21, в яких візьмуть участь понад 30 тисяч військовослужбовців з 27 країн-членів Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє Командування Сухопутних військ США в Європі.

Defender-Europe – це щорічні великомасштабні багатонаціональні спільні навчання, що проводяться армією США в Європі та Африці та спрямовані на підвищення стратегічної та оперативної готовності та взаємодії між США, союзниками та партнерами по НАТО.

Цього року в навчаннях візьмуть участь понад 30 000 військовослужбовців з 27 країн.

“Хоча ми уважно стежимо за ситуацією з COVID-19, ми довели, що можемо безпечно тренуватися, попри пандемію. І незважаючи ні на що, ми розраховуємо, що наші сили будуть готові захищати мир”, – сказав генерал Крістофер Каволі, командувач армією США в Європі та Африці.

Навчання відбудуться в регіоні Балкан і Чорного моря.

“Цього року Defender-Europe також включатиме значну участь військово-повітряних і військово-морських сил США. У навчаннях будуть залучені основні наземні та морські маршрути, що з’єднують Європу, Азію та Африку. Будуть долучені нові високотехнологічні можливості – у тому числі засоби протиповітряної та протиракетної оборони, а також кошти бригад підтримки сил безпеки США і нещодавно відновленого п’ятого армійського корпусу”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у березні починається перекидання техніки та персоналу з США. У квітні підрозділи залучатимуть попередньо розміщений запас армій Німеччини, Італії та Нідерландів. Основна частина тренувань відбудеться у травні, а завершаться навчання у червні передислокацією сил і техніки, що базуються в США.