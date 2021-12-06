Голова Європейського космічного агентства Йозеф Ашбахер заявив, що швидке розширення супутникового інтернет-сервісу Starlink від SpaceX дозволяє генеральному директору Ілону Маску диктувати свої правила в цьому секторі.

Про це пише американське видання The Financial Times.

“У вас є одна людина, яка володіє половиною активних супутників у світі. Це дуже дивно. Де-факто він встановлює правила”, — сказав генеральний директор ЄКА.

Ашбахер додав, що решта світу, включаючи Європу, реагує недостатньо швидко.

Starlink від SpaceX, який передає Інтернет з космосу до пристроїв користувачів на Землі, тепер має понад 1750 робочих супутників на орбіті та обслуговує близько 140 000 користувачів у 20 країнах, згідно з презентацією, поданою компанією до Федеральної комісії зі зв’язку від 10 листопада.

Згідно з даними CelesTrak, наведеними у виданні The Independent, зараз на орбіті понад 4000 активних супутників.

Ашбахер сказав, що відсутність координації з боку урядів країн ЄС та підтримка європейськими країнами розширення Starlink ризикує перешкодити європейським компаніям конкурувати в комерційній космічній галузі та запустити супутники на низьку навколоземну орбіту, де вже домінує Starlink.

Раніше Німеччина подала заявку до Міжнародного союзу електрозв’язку з проханням дозволити Starlink запустити близько 40 000 супутників. Влада США вже дозволила Маску запустити 30 000 супутників. Він також планує подати заявку на отримання ліцензії в Індії.

“Космос буде набагато більш обмеженим [з точки зору] частот і орбітальних слотів”, — сказав Ашбахер.

Він додав, що уряди в Європі повинні підтримувати європейських інтернет-провайдерів, надаючи їм рівні можливості на ринку.

Проєкт Starlink розвивається з кінця 2014-го року. Його метою є з’єднання світу супутниковим інтернетом.

Starlink планує в підсумку вивести на орбіту 12 000 супутників загальною вартістю близько 10 мільярдів доларів. Наразі Starlink надає інтернет в тестовому режимі в 11 країнах.

У травні засновник компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що супутникова мережа на низькій навколоземній орбіті отримала понад 500 000 попередніх замовлень на свої інтернет-послуги та не очікує ніяких технічних проблем із задоволенням попиту.