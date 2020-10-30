Про це повідомляє DW.
Закриття кордонів в Євросоюзі було навесні, на початку пандемії коронавірусу.
Фон дер Ляйен сказала під час відеоконференції глав держав-членів ЄС, що “навесні це (закриття кордонів) не допомогло зупинити поширення вірусу, а лише нашкодило внутрішній торгівлі”.
Її підтримала канцлер Німеччини Ангела Меркель.
“Саме для Німеччини як країни в центрі Європи важливо, щоб кордони залишалися відкритими, щоб економічні потоки зберігалися, і ми разом боролися з пандемією”, – сказала Меркель.
- Раніше повідомлялося, що уряд Іспанії прийняв рішення ввести жорсткий карантин і оголосити “стан тривоги” по всій країні на 15 днів через спалах коронавірусу COVID-19.