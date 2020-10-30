Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен виступає за те, щоб країни-члени Євросоюзу не закривали свої кордони в умовах карантину через ситуацію з коронавірусом. Це стосується внутрішніх кордонів ЄС.

Про це повідомляє DW.

Закриття кордонів в Євросоюзі було навесні, на початку пандемії коронавірусу.

Фон дер Ляйен сказала під час відеоконференції глав держав-членів ЄС, що “навесні це (закриття кордонів) не допомогло зупинити поширення вірусу, а лише нашкодило внутрішній торгівлі”.

Її підтримала канцлер Німеччини Ангела Меркель.

“Саме для Німеччини як країни в центрі Європи важливо, щоб кордони залишалися відкритими, щоб економічні потоки зберігалися, і ми разом боролися з пандемією”, – сказала Меркель.