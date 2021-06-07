Про це повідомляє британський телеканал BBC.

В Індії протягом сотень років – і подекуди досі – жінки під час менструації вважаються нечистими. Їм було заборонено брати участь в громадських і релігійних заходах, ходити в храми й навіть готувати їжу.

На цей період вони змушені були йти в старі хатини без дверей і вікон. Тепер їх замінять будинками з туалетом, ліжками й сонячними батареями для електрики.

У племенах з бідних районів – наприклад, у місті Гадчіролі – традиція зберігається досі. Дівчатам по п’ять днів на місяць доводиться жити у хатинах на околиці сіл, поруч з лісом. Їжу й інші необхідні речі їм приносять родички.

Щоб випрати одяг або помитися, доводилося йти до річки, яка може знаходитися у кілометрах від поселення.

Раніше у таку хатину нерідко заходили бродячі собаки, свині та навіть заповзали змії. Десять років тому від укусу змії в такій споруді померла 45-річна жінка. Всього, за розповідями місцевих мешканок, під час менструального вигнання загинули понад двадцять їх односелиць.

У селі Тукум благодійна організація Kherwadi Social побудувала першу сучасну хатину для менструального вигнання.

У новій споруді є двері, вона зроблена з перероблених пластикових пляшок, наповнених піском.

Будівництво одного такого будинку – з вісьмома ліжками, туалетами та дверима – обійшлося в 650 000 рупій (приблизно 243 000 грн), і зайняло два з половиною місяці. За минулий рік благодійники побудували чотири подібні споруди, а цього року збираються звести ще шість.

Вірування місцевих жителів на цей рахунок все ще надзвичайно міцні – жінки бояться накликати на себе помсту богів, а місцеві закони передбачають штраф за порушення правил.