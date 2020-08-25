Щонайменше 100 людей опинилися під уламками п'ятиповерхової будівлі, яке звалилося в понеділок в промисловому місті Махаді на заході Індії. Всього в будинку на момент обвалення перебувало близько 200 осіб.

Про це повідомляє агентство Reuters.

“Я вважаю, що під час обвалення всередині будівлі перебувало від 100 до 125 осіб”, – сказав місцевий депутат Бхаратшет Маруті Гогавале, який перебував на місці інциденту.

У будинку налічувалося 47 квартир. Владі ще належить встановити причину руйнування і кількість постраждалих, але рятувальники та місцеві жителі витягли близько 30 осіб.

Місто Махаді знаходиться приблизно в 165 км на південь від фінансової столиці Індії Мумбаї.

Старі старі конструкції і незаконні споруди в Індії часто призводять до руйнувань, як правило, під час злив.

Наприклад, у 2017 році в Індії в результаті обвалення 1161 будівлі загинуло понад 1200 осіб.