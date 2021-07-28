Щонайменше, 18 робочих-мігрантів загинули після того, як вантажівка врізалася в пасажирський автобус в північному індійському штаті Уттар-Прадеш.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Автобус прямував з Харьяна в Біхар, проте в районі Барабанки поламався. Деякі з робочих знаходилися в автобусі, а інші спали поруч з ним, коли рано вранці в середу сталася аварія.

Поліція повідомила, що автобус “був перевантажений більше своєї місткості”.

“Це прикрий інцидент. Автобус, ймовірно, зламався, тому що в ньому було близько 140 пасажирів, коли його місткість складала всього 65 осіб. Ми допомагаємо сім’ям”, – сказав представник поліції Ямуна Прасад.

Він додав, що в автобусі немає вікон, тому що він обладнаний кондиціонером. Це і змусило деяких пасажирів вийти та спати поруч з транспортом.

Щонайменше, 30 осіб, деякі з яких важко поранені, були госпіталізовані в лікарні Барабанки.

Прем’єр-міністр країни Нарендра Моді оголосив, що сім’ї загиблих отримають по 200 000 рупій, а постраждалих – по 50 000 рупій.