Про це повідомляє Indian Express.

Кран впав, коли близько 20 робочих монтували конструкцію і проводили налагоджувальні роботи. З 11 загиблих четверо були співробітниками судноверфі Hindustan Shipyard, інші – робочі підрядної організації.

Hindustan Shipyard – державне підприємство. Судноверф закупила кран вагою близько 70 тонн ще в 2018 році, але поки офіційно не вводила його в експлуатацію. На момент аварії кран проходив вантажні випробування.

Головний міністр штату Андхра-Прадеш Джаганмохан Редді наказав провести розслідування причин трагедії.

JUST IN: At least 10 persons were crushed to death when a giant crane collapsed at Hindustan Shipyard limited at Visakhapatnam. More on https://t.co/X6u8VmjtSE | @SreeniExpress pic.twitter.com/eO728JvjRI

— The Indian Express (@IndianExpress) August 1, 2020