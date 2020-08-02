Про це повідомляє Indian Express.

Кран впав, коли близько 20 робочих монтували конструкцію і проводили налагоджувальні роботи. З 11 загиблих четверо були співробітниками судноверфі Hindustan Shipyard, інші – робочі підрядної організації.

Hindustan Shipyard – державне підприємство. Судноверф закупила кран вагою близько 70 тонн ще в 2018 році, але поки офіційно не вводила його в експлуатацію. На момент аварії кран проходив вантажні випробування.

Головний міністр штату Андхра-Прадеш Джаганмохан Редді наказав провести розслідування причин трагедії.

  • Раніше повідомлялося, що у Португалії сталося зіткнення швидкісного пасажирського поїзда і машини технічного обслуговування. В результаті інциденту є загиблі і десятки постраждалих.