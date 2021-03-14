Служби охорони здоров'я Індії повідомили про найбільший за цей рік добовий показник захворюваності на COVID-19. Заразилися 25 320 осіб.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з даними федеральних служб охорони здоров’я, це найбільший показник з 16 грудня. Індія посідає третє місце у світі за кількістю хворих. Там зареєстровано 11,36 мільйона випадків – після США та Бразилії.

Згідно з недільними даними, число смертей від COVID-19 в Індії зросло на 161 до 158 607 за останні 24 години – в порівнянні із середнім показником близько 100 з початку лютого.

У понеділок, 15 березня, в районі Нагпур в штаті Махараштра вперше з липня введуть локдаун. Штат повідомив про найбільшу кількість інфекцій – 2,3 мільйона випадків.

Столиця Нью-Делі також повідомила про неухильне зростання інфекцій за останні два тижні. Органи охорони здоров’я застерігають жителів від будь-якого послаблення гігієнічних заходів.

Кількість хворих в Індії почала знижуватися з моменту піку в кінці вересня, але збільшення кількості зустрічей і поїздок викликали сплеск на початку лютого, навіть при тому, що до того моменту почалася загальнонаціональна кампанія вакцинації.

Федеральний уряд планує до серпня вакцинувати п’яту частину населення країни, що налічує 1,3 мільярда осіб.