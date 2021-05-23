В Індії зареєстровано понад 8 800 випадків зараження смертельно небезпечним "чорним грибком" або мукормікозом. Випадки зараження почастішали на тлі захворюваності на COVID-19.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Смертність від мукормікозу становить 50%.

В останні місяці в Індії були зареєстровані тисячі випадків мукормікоз у людей, які одужали від COVID-19. Лікарі заявляють про зв’язки зі стероїдами, що використовуються для лікування коронавірусу. Під особливий ризик підпадають діабетики.

Західні штати Гуджарат і Махараштра повідомили про більш ніж половину зареєстрованих випадків. Ще як мінімум 15 штатів зафіксували від восьми до 900 випадків. Після збільшення кількості випадків захворювання 29 штатам Індії було наказано оголосити хворобу епідемією.

За словами лікарів, більше 80% пацієнтів потребують негайної операції. Крім того, якщо пацієнтів не лікувати своєчасно і належним чином, то рівень смертності може зрости до 94%. Крім того, вартість лікування доволі висока.

Що таке мукормікоз?

Мукормікоз – дуже рідкісна інфекція, що викликається пліснявою, яка зазвичай зустрічається в ґрунті, рослинах, гної й гнилявих фруктах і овочах. “Він повсюдно зустрічається в ґрунті і повітрі, навіть в носі і слизу здорових людей”, – розповів очний хірург Ахшав Наїр. Йому довелося видалити око 25-річній пацієнтці, яка понад три тижні тому поборола COVID-19, але потім діагностували грибкову інфекцію.

Грибок вражає носові пазухи, мозок та легені та може бути небезпечним для життя діабетиків або людей з важким імунодефіцитом: з онкозахворюваннями або з ВІЛ/СНІДом.

Вважається, що зниження імунітету може спровокувати випадки мукормікозу.