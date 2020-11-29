В Індії використовують застосунок на основі штучного інтелекту для діагностики туберкульозу у пацієнтів.

Про це розповідає видання The New York Times.

Так, минулого року туберкульоз, одне з найбільш смертоносних інфекційних захворювань, забрав життя майже 1,4 млн людей.

На Індію припадає приблизно чверть випадків захворювання на туберкульоз у світі. Країна зіткнулася з проблемою діагностики цього захворювання у віддалених куточках, сільській місцевості.

Наприклад, Християнська лікарня в невеликому містечку Чінчпада (район Нандурбар), що розташоване на північному заході Індії, обслуговує членів племінної громади Бхіли. Деякі з місцевих жителів змушені долати близько 200 км, щоб дістатися до медустанови. У лікарні на 50 ліжок працюють вісім лікарів, і є лише найелементарніше медичне обладнання.

Місто Сімдега, розташоване в одному з найбідніших районів Індії, відокремлюють від найближчого населеного пункту Руркела майже п’ять годин шляху вибоїстими дорогами. Населення в цьому районі живе в крихітних селах, оточених густим тропічним лісом.

Медичний центр Сімдеги, в якому є 60 ліжок і три лікаря, знаходиться посеред лісу (як зазначив один із лікарів, “в буквальному сенсі слова в глушині”). І місцевий медперсонал повинен справлятися з усіма захворюваннями, “від малярії до інфаркту міокарда, судом і травм голови”.

Місцеві жителі страждають від малярії, анемії і туберкульозу. Все це ускладнюється бідністю і зверненнями до місцевих цілителів.

“Туберкульозом, як правило, нехтують, і діагноз часто відкладають. До того часу, коли люди надходять у медичні центри, вони часто вже дуже серйозно хворі і ніколи не проходили обстеження де-небудь ще”, – зазначила в коментарі NYT доктор Ашіта Сингх, головний лікар лікарні у Чінчпаді.

Епідемія коронавірусу (й спровокована нею ізоляція) відрізали віддалені лікарні від найближчих міст, а також від радіологів. Що ще більше ускладнило діагностику туберкульозу.

У зв’язку з цим у країні виникла необхідність у застосунку, який би допоміг вчасно діагностувати захворювання на туберкульоз.

На допомогу прийшов застосунок qXR на основі штучного інтелекту. Він був розроблений індійською компанією Qure.ai та профінансований урядом Індії. Застосунок дозволяє сканувати рентгенівський знімок. Якщо виявляються ознаки туберкульозу, пацієнту присвоюється ступінь ризику. Потім лікарі можуть провести підтверджуючі тести для пацієнтів із найвищим ризиком захворювання.

Подібний інструмент дає надію на раннє виявлення захворювання і скорочує витрати на непотрібні лабораторні аналізи.

Особливо корисним такий застосунок став у випадках відсутності фахівців, здатних діагностувати туберкульоз за рентгенівським знімком.

Кілька місяців тому обидві лікарні (Медичний центр Сімдеги та лікарня в Чінчпаді) почали використовувати qXR.

За словами доктора Сінгх, у жовтні в її лікарні застосунок допоміг діагностувати туберкульоз у 20 пацієнтів.

Як розповів виконавчий директор компанії Qure.ai, Прашант Уорьє, програма здатна визначати туберкульоз з точністю до 95%.

Вона була протестована лише на дорослих, але тепер використовується і для дітей від 6 років і старше.

Опитані виданням експерти висловили оптимізм з приводу того, що застосунки на основі штучного інтелекту можуть значно вплинути на боротьбу з туберкульозом, особливо в таких країнах, як Індія, де відсутні медичні ресурси.

За словами експертів, такі застосунки, як qXR, також можуть бути корисні в місцях з низькою поширеністю туберкульозу, але для планового скринінгу людей з ВІЛ, які схильні до високого ризику зараження.

“Я просто мрію про час, коли щось подібне буде доступним для всіх невеликих центрів первинної і вторинної медичної допомоги в державному секторі (Індії, – ред.), які не наважуються робити рентгенівські знімки, тому що у них немає навичок їх прочитати. Якби це було доступно в кожному рентгенівському центрі в сільських районах Індії, я думаю, ми змогли б перемогти туберкульоз”, – наголосила доктор Сінгх.