В январе-сентябре 2020 года в Украине умерли 426 687 человек. Только в сентябре насчитывается 48 372 смерти.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

За первые 9 месяцев этого года с диагнозом COVID-19 умерли 4300 человек. При этом у 4072 человек вирус был идентифицирован, а у 228 – неидентифицирован.

За этот период украинцы умирали от таких болезней:

ишемическая болезнь сердца – 199 095 человек;

инсульт – 55 876 человек;

злокачественные новообразования – 57 983 человека;

болезни органов пищеварения – 17 269 человек;

грипп и пневмония – 4820 человек;

болезни нервной системы – 3188 человек;

заболевания, обусловленные вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) – 2268 человек;

туберкулез – 2248 человек;

болезни мочеполовой системы – 1957 человек;

сахарный диабет – 1505 человек.

Кроме того, украинцы умирали от ряда внешних причин:

в результате ДТП – 2753 человека;

в результате случайного утопления – 1259 человек;

от несчастных случаев, вызванных действием дыма, огня и пламени – 757 человек;

от случайного отравления токсичными веществами – 1136 человек;

от случайного отравления и действия алкоголя – 1504 человека;

путем самоубийства – 4708 человек;

в результате нападения с целью убийства или причинения повреждения – 993 человека.

Напомним, за прошедшие сутки, 19 ноября, коронавирус COVID-19 подтвердили еще у 14 575 человек. Это новый рекорд с начала эпидемии в Украине. В частности, за минувшие сутки заболели 549 детей и 613 медработников.